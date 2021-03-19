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Немає ліків і спецліжок для Covid-хворих: яка ситуація в українських лікарнях

Ситуація з коронавірусом в Україні залишається невтішною, а в лікарнях залишається дедалі менше вільних місць. За офіційними звітами, заповненість сягнула 70 відсотків.

Для лікування хворих з коронавірусом потрібні спеціально обладнані ліжка, які іноді є тільки на папері. Лікарі дуже занепокоєні – кажуть, нині значно швидша динаміка – восени хворі прибували повільніше.

Медики відзначають – вірус став агресивніший. Якщо раніше лікували переважно старших, то нині дедалі більше хворіють молоді – по 30-40 років. Більшість пацієнтів потрапляють вже у важкому стані.

– Хворі тяжкі, потребують багато уваги, ми знову вертаємся до того, що всім колективом доводиться майже жить на роботі, – розповіла головний лікар київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан.

Складна ситуація у всьому Києві – лікарні заповнені на 74 відсотки. Нині у стаціонарах майже 3,5 тис. інфікованих.

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У реанімації столичної лікарні зайняті всі 10 місць. І така ситуація спостерігається з кінця лютого.

У Харкові ситуація також не краща. У лікарнях майже немає вільних ліжок.

Насправді тисячі вільних ліжок – здебільшого на папері. Госпіталь ветеранів війни, відремонтований ще восени, хворих на Covid-19 не приймає, бо не мають кисневої доріжки. А лікарня Укрзалізниці, яка може госпіталізувати понад чотири сотні хворих, прийняла менше півсотні – також через проблеми із киснем та зношеність мереж.

У медзакладі на околиці Харкова немає ліків – все роблять за кошт пацієнтів. Із засобів захисту – у грудні персоналу видали по 2 костюми.  У самому медзакладі прокоментувати ситуацію поки не можуть.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 19 березня в Україні підтвердили 1 519 926 випадків коронавірусної хвороби. За добу виявили ще 15 850 хворих.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

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