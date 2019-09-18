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Немає людей, які не вміють говорити українською. Професор Пономарів завершує викладати

У новинах працювати – це наче писати історію країни і хіба можна писати цю книгу без знання української мови. Але українським журналістам пощастило, бо ще студентами вони вивчали українську мову з професором Олександром Пономаревим.

Його знання про мову – це закон. Професор написав 250 наукових праць, 40 років навчав рідної мови журналістів Університету Шевченка. Серед його вихованців майже вся сучасна медіаспільнота.

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Професор Пономарів завершує свою викладацьку кар’єру, але обіцяє не полишати науку.

Він 40 років навчав української мови журналістів, але завдяки таланту і принциповості Олександрові Даниловичу вдалося виховати справжніх українців. Студенткою Олександра Даниловича була і головний редактор та ведуча Фактів Олена Фроляк.

Вестиме свій легендарний блог і займатиметься наукою професор і далі. А от студентам уже не пощастить сидіти на його лекціях, адже цього року він завершив свою викладацьку роботу.

Сам професор визнає, робити мовні помилки можуть усі, окрім його випускників.

Нагадаємо, Дмитро Разумков вважає, що народні депутати під час своєї роботи повинні користуватися виключно українською мовою.

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