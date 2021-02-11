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Немає підтримки і мотивації: головні проблеми українських жінок-вчених

11 лютого відзначають Міжнародний день жінок в науці. За даними Інституту статистики ЮНЕСКО, лише 28% науковців у світі – жінки, в Україні ж 46% жінок-науковців.

Проте зарплата доктора чи кандидата наук іноді не дотягує й до 10 тис. грн, аспіранти мають лише 5 тис. грн стипендії. Але українські жінки можуть усе – і дітей народжувати, і світового рівня дослідження робити. Заважає лише мізерність ресурсів української науки.

Доктор фізико-математичних наук Катерина Терлецька розповіла, що на її шляху гендерних перепон не було, проте підтримки і мотивації жінки в науці теж не отримують.

На її думку, сучасна жінка не повинна стояти перед дилемою – родина чи наука.

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Радіобіолог, кандидат біологічних наук Олена Паренюк зізналася, що її кар’єра пішла вгору, коли народили первістка.

– Вже ніхто не каже, що ми тебе не пустимо працювати з радіоактивністю, тому що в тебе дітей ще немає, – жартує жінка.

Вона вивчає, як впливає радіація на екосистему забруднених зон, тому часто буває в Чорнобилі, 2 роки жила та працювала в Японії, де вивчала наслідки аварії в Фукусімі.

Там вона стала радником місцевого музею, але хоче, що роботу її та колег цінували саме в Україні.

Яке ще є свято 11 лютого, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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