Неможливо ані воювати, ані лікуватися: військових з інвалідністю не звільняють від служби

Військовослужбовці можуть звільнитися зі служби, якщо їхні близькі родичі мають інвалідність. Але це неможливо, якщо інвалідність отримали вони самі. Це звучить парадоксально, але таке наше військове законодавство.

Тож з тяжкими травмами захисники змушені продовжувати службу, не маючи можливості на повноцінне лікування та реабілітацію.

У Верховній Раді ще на початку лютого зареєстрували законопроєкт, який має дозволити військовим з інвалідністю звільнитися за бажанням, але майже за 5 місяців на голосування документ так і не подавали. Щоразу обіцяють, що от-от.

Та заступник голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заспокоює:

Він був схвалений комітетом, у нас є позитивні висновки від Генерального штабу, позиція якого дуже важлива для прийняття рішень у Верховній Раді, тож я сподіваюсь, що вже на наступному нашому засіданні законопроєкт буде винесений.

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