Неподалік Івано-Франківська з лісу вийшов ведмідь та підібрався впритул до сіл
На Прикарпатті з лісів виходять ведмеді. Неподалік від Івано-Франківська помітили одного клишоногого, який посеред дня полював на диких кабанів за 800 м від житлових будинків.
За два дні в Узині бурий ведмідь вполював трьох поросят і одного кабана. Мисливці розставили фотопастки, які зафільмували, як звір тягне свиню до лісу.
Узин розташований за 10 кілометрів від Івано-Франківська. В місцевий ліс часто приїздять погуляти чи на пікнік. Велике щастя, що тоді нікого не було, каже староста. Про ведмедя вона вже повідомила в усі інстанції.
– Одразу повідомила в школу, щоб дітей на екскурсію не водили і звичайно повідомила наших мешканців села, щоб вони утрималися від походу до лісу і щоб люди знали, бо там близько коло лісу у нас пасовиська, – розповідає староста Узина Оксана Шалаута.
Єдиний варіант позбутися небезпеки – спіймати ведмедя, приспати його та відвезти подалі від людей у природне середовище, адже вбивати червонокнижну тварину не можна.
Ведмідь – всеїдний – прокинувся і почав полювати. Мисливці побоюються, аби він не прийшов до людей.
А ще ніхто не знає, звідки клишоногий потрапив у приміську зону, адже до гір доволі далеко. Припускають, що ведмедя могли випустити з приватного вольєра. Сьогодні в селі комісія з надзвичайних ситуацій вирішуватиме, як вистежити і знешкодити хижого приблуду.
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