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Неподалік Івано-Франківська з лісу вийшов ведмідь та підібрався впритул до сіл

На Прикарпатті з лісів виходять ведмеді. Неподалік від Івано-Франківська помітили одного клишоногого, який посеред дня полював на диких кабанів за 800 м від житлових будинків.

За два дні в Узині бурий ведмідь вполював трьох поросят і одного кабана. Мисливці розставили фотопастки, які зафільмували, як звір тягне свиню до лісу.

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Узин розташований за 10 кілометрів від Івано-Франківська. В місцевий ліс часто приїздять погуляти чи на пікнік. Велике щастя, що тоді нікого не було, каже староста. Про ведмедя вона вже повідомила в усі інстанції.

– Одразу повідомила в школу, щоб дітей на екскурсію не водили і звичайно повідомила наших мешканців села, щоб вони утрималися від походу до лісу і щоб люди знали, бо там близько коло лісу у нас пасовиська, – розповідає староста Узина Оксана Шалаута.

Єдиний варіант позбутися небезпеки – спіймати ведмедя, приспати його та відвезти подалі від людей у природне середовище, адже вбивати червонокнижну тварину не можна.

Ведмідь – всеїдний – прокинувся і почав полювати. Мисливці побоюються, аби він не прийшов до людей. 

А ще ніхто не знає, звідки клишоногий потрапив у приміську зону, адже до гір доволі далеко. Припускають, що ведмедя могли випустити з приватного вольєра. Сьогодні в селі комісія з надзвичайних ситуацій вирішуватиме, як вистежити і знешкодити хижого приблуду.  

Напад тигра

У Чернігівській області тигр смертельно укусив співробітника зоопарку, який збирався його годувати.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці події до приїзду медиків.

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