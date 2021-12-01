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Непоправний удар: Кулеба прокоментував слова Лукашенка про Крим

Анастасія Мазур Дмитро Кудрявцев редактор стрічки

Визнання Білоруссю незаконної окупації Криму Росією завдасть непоправного удару українсько-білоруським відносинам.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

– Україна вже давно не зважає на висловлювання Лукашенка, але його дії оцінюватиме. Питання Криму є безкомпромісним для України, – сказав Кулеба.

Нагадаємо, в інтерв’ю одному із пропагандистських каналів РФ диктатор назвав тимчасово окупований український півострів російським.

Лукашенко зазначив, що домовився із президентом Росії Володимиром Путіним разом з’їздити до Криму.

Він також наголосив, що його візит стане визнанням незаконної окупації Білорусі.

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