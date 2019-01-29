Неприцільно і з гранатометів: обстріли бойовиків на Світлодарській дузі
На Світлодарській дузі про перемир’я не чули. І посеред білого дня російські окупанти відкривають вогонь по наших позиціях.
Та якщо вдень стріляють рідше, надвечір кремлівські найманці активізуються.
Українські захисники кажуть: стріляють кремлівські найманці переважно неприцільно. І пояснюють, чому.
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Причому російсько-окупаційні війська активізувалися. І дедалі частіше відкривають вогонь. Кожен обстріл тут фіксують.
Рідше терористи б’ють із гранатометів. Днями вгатили з мінометів.
Українські вояки запевняють: ситуацію тримають під контролем.
До слова, жодного дня тиші: околиці Авдіївки ворог обстрілює з гранатометів.