Нептун, Вільха і Алігатор. Чим Україна може зустріти РФ у разі посилення агресії

За часи війни з РФ українська армія зміцніла. У країні професійніше готують вояків та розробляють сучасну зброю.

Одне з додягнень – протикорабельний комплекс Нептун із малопомітною для ворожих радарів крилатою ракетою, яка із берега знищує ціль на відстані понад 250 км за будь-якої погоди.

Ще одне вагоме досягнення вітчизняної обороної сфери – високоточна ракета Вільха-М із коригованим боєприпасом калібром 300 мм. Дальність стрільби – до 130 км. Це покращена версія Вільхи, яка вже два роки на озброєнні української армії.

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Крім того, є потужніший за іноземні зразки радіолокаційний комплекс Зоопарк-3. За допомогою нього можна виявляти точні координати, з яких ворог б’є мінометами, артилерією чи ракетами. Дальність розвідки дозволяє радару працювати у глибокому тилу.

Також є далекобійна великокаліберна гвинтівка Алігатор Вона призначена для знищення ворожих укріплень, ефективна дальність – 2 км.

Українська зброя

Через загострення ситуації на Сході України підприємства, що входять до складу Укроборонпрому, готові виготовити удвічі більше продукції.

Про це заявив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

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