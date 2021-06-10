Неспростовні докази: що відбувається на засіданні суду в Гаазі щодо МН17
Окружний суд міста Гаага продовжив розгляд по суті справи щодо знищення в небі над Донбасом малайзійського авіалайнера МН17.
На сьогоднішньому засіданні було оприлюднено переговори між громадянином України Леонідом Харченко і росіянином Сергієм Дубинським.
Харченко, який згідно білінгу його телефону знаходився неподалік від селища Сніжне, доповів про знищення літака Дубинському, який базувався у Донецьку.
– Пташку ми грюкнули, – заявив українець.
При цьому бойовики не одразу зрозуміли, який саме літак вони збили. Після того, як терористи усвідомили, що знищили пасажирський авіалайнер – вони втекли з місця події.
Крім того, прокурори також показали маршрут, по якому бойовики спішно повертали Бук до Росії.
Нові докази у справі МН17
Напередодні окружний суд Гааги заслухав серію записів телефонних переговорів між обвинуваченими у знищенні малайзійського авіалайнера МН17.
Терористи обговорювали отримання ЗРК з Росії, а також його пересування по непідконтрольною Україні території.
Крім того, згідно з перехопленнями місцем дислокації Бука мало стати поле неподалік від села Первомайське, звідки в результаті і була випущена ракета.