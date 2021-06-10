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Неспростовні докази: що відбувається на засіданні суду в Гаазі щодо МН17

Окружний суд міста Гаага продовжив розгляд по суті справи щодо знищення в небі над Донбасом малайзійського авіалайнера МН17.

На сьогоднішньому засіданні було оприлюднено переговори між громадянином України Леонідом Харченко і росіянином Сергієм Дубинським.

Харченко, який згідно білінгу його телефону знаходився неподалік від селища Сніжне, доповів про знищення літака Дубинському, який базувався у Донецьку.

– Пташку ми грюкнули, – заявив українець.

При цьому бойовики не одразу зрозуміли, який саме літак вони збили. Після того, як терористи усвідомили, що знищили пасажирський авіалайнер – вони втекли з місця події.

Крім того, прокурори також показали маршрут, по якому бойовики спішно повертали Бук до Росії.

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Нові докази у справі МН17

Напередодні окружний суд Гааги заслухав серію записів телефонних переговорів між обвинуваченими у знищенні малайзійського авіалайнера МН17.

Терористи обговорювали отримання ЗРК з Росії, а також його пересування по непідконтрольною Україні території.

Крім того, згідно з перехопленнями місцем дислокації Бука мало стати поле неподалік від села Первомайське, звідки в результаті і була випущена ракета.

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