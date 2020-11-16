Нестача скриньок та членів комісії: як пройшов другий тур виборів в Україні

Місто Українка Київської області два роки жило без мера, але у першому турі виборці також не обрали собі очільника, тож 15 листопада пройшов другий тур виборів.

У другому турі за головне крісло Українки змагалися два кандидати Оксана Кирилюк від партії Слуга народу та представник Євросолідарності Олександр Туренко.

Щоправда під час волевиявлення без порушень не обійшлося: на дільницях не вистачало скриньок та членів комісії. Крім того на одній з дільниць засідання розпочали дочасно та без спостерігачів.

За даними нардепа Вікторії Сюмар, кандидат від Європейської солідарності набрав більше голосів виборців.

– Щойно закінчився підрахунок голосів в Українській ОТГ. 2 852 голоси отримав Туренко (ЄС), а 2 450 – Кирилюк Оксана (Слуга народу), – йдеться в повідомленні Сюмар.

А от у Луцьку другий тур виборів міського голови відбувся з рекордно низькою явкою.

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На 109 дільницях проголосували майже 24% жителів. Вибори міського голови Луцька були довгоочікуваними, оскільки місто також не мало мера, бо той помер від тяжкої хвороби.

У другому турі змагались лідер фракції Укроп у міській раді Ігор Поліщук (партія За майбутнє) і колишній міський голова Богдан Шиба (самовисуванець).

Порушення під час голосування

Громадянська мережа Опора не зафіксувала жодних порушень виборчого законодавства на 87% виборчих дільницях, де проходить другий тур місцевих виборів.

На 11% дільниць зафіксовано порушення незначного процедурного характеру або адміністративні правопорушення.

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