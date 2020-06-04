Нестача води в Криму: РФ може використати це задля нової агресії проти України

Сімферопольське водосховище пересихає. Москва уточнила: сховище було створене 1954 року – до речі, одразу по тому, як Хрущов передав півострів Україні, якій було легше і логічніше його утримувати. Нині запаси прісної води на півострові тануть на очах. Україна її перекрила, тож водосховища наповнені десь наполовину.

Окупаційна влада звітує: проблеми перебільшені і пов’язані вони із погодою. Та навіть так званий очільник республіки Сергій Аксьонов мав визнати: посухи, як цьогоріч, не було 150 років. Це не лише клімат. Україна після загарбання півострова перекрила Північно-Кримський канал, що давав до 85% питної води. І не пустить воду аж до деокупації.

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Вода розділила населення півострова. Найбільше Москві прислужуються зрадники. Колишня головний прокурор Криму Наталя Поклонська поскаржилась на водні проблеми в ООН. Там поки не відреагували. Проігнорував аналогічні звернення від кримської фірми і Європейський суд з прав людини.

Та Росія і не думає здаватися. Путін використовує будь-який привід, аби перед липневим референдумом підняти свій дещо пожухлий рейтинг. Тому може вдатися і до провокацій, у тому числі й у Криму, де нині тривають чергові військові навчання.

Військові навчання проводить Чорноморський флот Росії в анексованому Криму.

Російська армія відпрацьовує оборонні і наступальні дії. Бронетехніка вчилась стріляти по техніці умовного противника.

За даними Генштабу, у Криму утримують 30-тисячне сухопутне угрупування та більшу частину Чорноморського флоту РФ.