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Нетаньяху не відкидає окупації сектора Гази

Ізраїль може окупувати сектор Гази, що офіційно належить Палестинській автономії. Таку можливість не відкидає ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньяху.

Він пояснив, що відновити спокій у регіоні можна або за рахунок окупації, або завдяки створенню фактора стримування.

Тим часом сторони близькосхідного конфлікту продовжують обмінюватися ракетними ударами: ізраїльтяни вночі обстрілювали Газу, палестинці – південь ізраїльських територій.

Ашкелон – одне з міст, що опинилися в зоні інтенсивних обстрілів. Утім, його жителі закликають прем’єра Нетаньяху не відступати й продовжувати бойові дії.

— Ми не готові припиняти вогонь, абсолютно не готові. Кожні кілька місяців ХАМАС вирішує, що хоче постріляти в нас і стріляє. А потім раптом вирішує, що хоче перемир’я. Для них це – лише час, аби запастися новою зброєю. Тож ми не згодні на припинення вогню, – розповів студент Ітамар Бурак.

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Загострення на Близькому Сході

Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною розпочалося 10 травня 2021 року.

Відтоді бойовики ісламської організації ХАМАС та армія Ізраїлю випустили в бік одне одного тисячі ракет, деякі з яких досягли цілі.

За сім днів загинули щонайменше 212 палестинців та 10 ізраїльтян.

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