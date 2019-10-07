Невидимі герої війни на Донбасі. Як працюють українські партизани

Вони могли переломити хід війни від самого початку. Якщо б держава зробила на них ставку та допомогла фінансуванням. Зараз в окупованій частині Донбасу армія з тисяч тих, хто не скорився окупаційній владі. Як це бути у 21-му сторіччі справжнім партизаном.

Три роки після полону, чотири після партизанської війни на Луганщині. Герой України Володимир Жемчугов роздає автографи і фотографується зі студентами, хоча досі не спить ночами і згадує рік українського підпілля в окупованому Луганську.

За перший рік окупації пан Володимир зміг створити мережу українських партизанів. Люди, які займались підривною діяльністю, могли ніколи не бачити одне одного. Принцип – якщо викриють одного, він не зможе здати інших.

В окупованих районах Донбасу створений потужний опір місцевого населення проросійським бойовикам. І це без жодної підтримки України.

Українські військові боялися передавати партизанам зброю та боєприпаси, адже всі були з місцевою пропискою, а це викликало лише недовіру.

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Вибухівки було вдосталь на місцевих шахтах, робити закладки міг кожний гірник. За 5 років війни місцеві здійснили понад сотню підривів.

Росіяни не могли повірити, що проти них воюють саме місцеві, тож в усіх підривах звинувачували професійних українських військових.

Отримавши потужний удар від партизанів, Кремль намагається переломити ситуацію залякуванням.

Однак терор ФСБшників, паспортний контроль, комендантська година і відсутність державної підтримки – не зупиняє місцевих партизанів.

Українські партизани стали справжніми невидимими героями російсько-української війни.

Без яких неможливо було знищити бойовиків Гіві та Моторолу та викрасти важливого свідка у справі збитого малайзійського боїнга Цемаха.

До слова, Факти ICTV раніше писали про те, як на передовій посилюється напруження.

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