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Невизначеність ЄС щодо статуса кандидата для України призведе до нових проблем на континенті – Кулеба

Анастасія Гевко редакторка стрічки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що однією із причин агресії РФ проти України стала стратегічна невизначеність Європейського Союзу щодо нашої країни.

Про це він сказав під час інтерв’ю Фактам ICTV.

Він підкреслив, що у Києва дуже чітка позиція щодо вступу до ЄС: ми хочемо почути чітку відповідь – чи так, чи ні.

Зараз дивляться

– Ті, хто приходитиме і говоритиме: а давайте ось так, а давайте підкрутимо, а давайте щось зліпимо 50 на 50 – вони, по суті, замість вирішення питання лише примножуватимуть або ускладнюватимуть його. Ми дуже чітко про це сказали. Нас за це критикують – кажуть, навіщо ви позбавляєте себе маневру. Але це не те питання, де нам потрібен маневр, потрібна чітка стратегічна відповідь – так чи ні, – розповів міністр.

Він зазначив, що Україна не боїться почути “ні”, ми – країна, яка вже три місяці перебуває у стані повномасштабної війни та яка побувала на межі виживання.

– Якщо ми не внесемо стратегічної ясності, проблеми на європейському континенті лише множитимуться. Я абсолютно переконаний у цьому. Я аналізую роки європейського шляху України та абсолютно переконаний, що однією з причин, чому Путін ризикнув напасти на Україну, стала стратегічна невизначеність Європи щодо України. Він був переконаний, що Європа не стане на наш бік, не підтримає нас і проковтне знищення України, – вважає Кулеба.

Міністр уточнив, що, на щастя, Путін помилився, і Європа здивувала всіх, включаючи саму себе, своєю реакцією.

– Але однією із причин агресії стала ця стратегічна невизначеність. Начебто Україна – частина Європи, але ні, в ЄС потрапити не можна, є складнощі, треба почекати, треба подивитися, – перерахував він.

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