27 школярів із симптомами сальмонельозу. Отруєння в одеській школі
Масове отруєння в одеській школі.
Від неділі до медичних закладів із симптомами сальмонельозу звернулися 27 школярів віком від 6 до 10 років.
Батьки впевнені, що причиною захворювання став неякісний шкільний обід у п’ятницю – риба з макаронами. За їхнім зверненням правоохоронці проводять перевірку в їдальні. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм.
Читайте: У дитсадку Мелітополя отруїлися 8 дітей
2019-09-18Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.