27 школярів із симптомами сальмонельозу. Отруєння в одеській школі

Масове отруєння в одеській школі.

Від неділі до медичних закладів із симптомами сальмонельозу звернулися 27 школярів віком від 6 до 10 років.

Батьки впевнені, що причиною захворювання став неякісний шкільний обід у п’ятницю – риба з макаронами. За їхнім зверненням правоохоронці проводять перевірку в їдальні. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм.

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