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Незаконно огороджена парковка: у столичному будинку мешканці воюють за місце для авто

У багатоповерхівці  Києва спалахнув скандал через банальну парковку. Виявляється жителі одного парадного, ні з ким не узгодивши, вирішили виокремити паркування для швидкої, пожежної чи аварійної газової служби. Здавалося б, наміри благі, та ключі від  цієї парковки екстрених служб у консьєржки.

Люди кажуть, є навіть протокол зборів, утім лише одного під’їзду. Мешканців двох інших ніхто не запрошував. Обслуговує будинок  ТОВ Перший український експертний центр. Прояснити Фактам законність встановлення обмежувача не спромоглися впродовж двох місяців.

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Керівництво Деснянського району запевняє – вже дали доручення департаменту з благоустрою провести перевірку  на законність встановлення об’єкту.

Натомість у профільному департаменті КМДА Фактам роз’яснили –  за законодавством прибудинкова територія  – спільна власність всіх мешканців будинку.  Ухвалювати рішення одним під’їздом про встановлення обмежувачів  – незаконно. Усе вирішують загальні збори. Тим часом, мешканці інших двох під’їздів вже звернулися із заявою до поліції.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Одесі чоловіка вбили через зауваження про паркування

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