Незвичайні музеї та планетарій: як бюджетно провести вихідні у Києві

Побувати на обкладинці журналу Forbes, врятуватися від акули, втекти від виверження вулкана – це лише найменша частина того, що є у Музеї фотоілюзій. Усього тут 42 локації у двох залах. Відвідувачі – не просто глядачі, а головні герої декорацій.

Фотографувати можна і на власний телефон. Співробітники безкоштовно пояснять, як правильно зробити знімок, аби створити оптичну ілюзію. Також на підлозі є наліпки-підказки, адже кожну локацію потрібно фотографувати з певної відстані. Вартість вхідного квитка – 100 гривень у будні та 120 – у вихідні.

Якщо ж хочеться релаксу – вам до Музею медуз. У Київському музеї понад 20 видів цих морських істот. Втім, їх життєвий цикл дуже короткий, тож експозицію оновлюють мінімум тричі на рік. Кожен акваріум має підсвітку та штучну течію всередині. У музеї можна не лише побачити рідкісних медуз, а й дізнатися про їх харчування та середовище. Вартість квитка для дорослих – від 165 до 180 грн, для дітей від 95 до 110 грн. Окремо можна замовити послугу екскурсовода – це ще 200 грн. Фотографувати медуз не забороняється, єдина умова – без спалаху.

А от побачити далекі куточки Всесвіту можна в Київському планетарії. За розміром купол планетарію другий у Європі – це 830 квадратних метрів. За допомогою проекторів створюється особливий ефект присутності. Планетарій у Києві оновили, і тепер пропонують художні програми на теми астрономії, географії та природознавства. У першій половині дня – пізнавальні сеанси для дітей, а по обіді – програми для дорослих. Також є можливість організувати особливу подію. Вартість сеансу залежить від розташування місця в залі. Ціни від 100 до 250 гривень. Є також зручні пуфи – 300 гривень. У вихідні – бонус для дітлахів. Після кожного фільму – космічна дискотека з аніматорами.

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До слова, погода в Україні на вихідних обіцяє бути сонячною та морозною. Детальніше про погоду у найближчі дні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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