Ні забороні о 23! В Одесі працівники ресторанів та барів вийшли на протест

В Одесі кількасот працівників ресторанів, барів та нічних клубів – вийшли на протест. Люди обурені, що роботу їхніх закладів обмежили. Після 11 вечора все має бути закрито, та саме в цей час в Одесі все тільки починається – переконують ресторатори. Заборона – погубить бізнес, який лише почав виходити з карантинної кризи.

Працівники одеських ресторанів, кав’ярень та нічних клубів після роботи вийшли на акцію протесту. Обурені тим, що через карантин уряд не дозволяє їхнім закладам працювати після 23:00.

Такі карантинні обмеження завдадуть чималих збитків підприємцям ресторанної царини. Вони побоюються, що заборона 23 вб’є малий та середній бізнес в Одесі, адже найбільше відвідувачів тут саме у курортний сезон. Страждають нічні клуби та бари. А також заклади, які працюють у дві зміни – денну та нічну. Частину персоналу вимушені будуть звільнити.

Учасники акції називають обмеження абсурдними. Кажуть – коронавірусна інфекція не дотримується просторових та часових обмежень.

Представники ресторанно-готельного бізнесу вже попросили обласну владу вплинути на міську комісію, яка й встановила заборону.

З 14 липня в Одесі посилили карантин, заборонивши усім закладам громадського харчування чи розважального напряму працювати у нічний час.

Таке рішення ухвалила напередодні комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 23.00 до 07.00 усі нічні клуби, ресторани, кафе, їдальні, закусочні, кав’ярні та буфети повинні бути зачинені для відвідувачів.

Це обмеження не поширюється на кінотеатри та заклади, які працюють на доставку їжі.

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