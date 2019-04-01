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Нічні підрахунки голосів: як працювали на дільницях

Загалом явка виборців у Києві стала вищою, ніж середня по країні – понад 68%. Тож аби пришвидшити підрахунок голосів, комісії негайно починають працювати.

Спочатку рахують кількість бюлетенів у кожній урні. Лише потім починають розподіляти між тридцятьма дев’ятьма кандидатами.

Серед усіх кандидатів повільно зростає й інший стос паперу, це зіпсовані бюлетені.

Хоча через деякі бюлетені виникають суперечки. У кінці підрахунку голосів стає зрозуміло, один бюлетень зник.

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Через зникнення комісія складає акт, у якому треба вказати причину.

Складання протоколів, підписання актів, пакування бюлетенів. Загалом на підрахунок голосів на дільниці на понад тисячу виборців комісії знадобилося більш як чотири години.

Виснажені та втомлені, але з результатом у руках члени комісій заходяться до найважчого – очікування. Здати результати до окружних виборчих комісій геть непросто. Там черги сягають кілометрів, час затягується на години.

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