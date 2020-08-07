Нічний дзвінок мамі, Wi-Fi у парку і злам Facebook: топ схем шахраїв

В Україні процвітає кіберзлочинність. За останні роки кількість інформаційних злочинів зросла вдвічі.

Найпоширеніший вид – шахрайство в інтернеті.

Найчастіше українців ошукують під час інтернет покупок. Замовили товар, надіслали передплату, а річ не прийшла.

Уже понад два роки ошукані на кілька тисяч гривень люди намагаються покарати шахрайку. Однак поліція досі нічого не вдіяла та навіть сказали, що ваші справи розглядатися в прокуратурі не будуть.

Водночас юрист попереджає, такі дії поліціянтів – неправомірні, а забравши заяву, ви зменшуєте шанси на розкриття злочину.

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Ще одна цинічна схема, яка вже стала класикою серед злочинців – нічний дзвінок мамі.

Найперше – потрібно подзвонити родичу самій, щоб упевнитися, чи це правда. Однак у паніці люди, не подумавши, часто одразу перераховують гроші зловмисникам, аби тільки допомогти близьким.

Варто бути уважними також зі своїми смартфонами. Зловмисники-програмісти можуть отримати доступ до вашого телефону, коли ви під’єднуєтеся до Wi-Fi в ресторані чи парку. Тому фахівці радять вимкнути функцію автоматичного підключення. Довіряти можна лише офіційним мережам закладів та установ, які зазвичай доступні, лише якщо працівники повідомили вам пароль.

Розслідувати кіберзлочини непросто, тому найкраща порада українцям – бути обережними. Не надсилати гроші сумнівним продавцям, не повідомляти свої паролі і пін-коди від персональних акаунтів нікому, зокрема і особам, які представляються працівниками банків чи правоохоронцями.

Кібер-шахрайство в Україні

Департамент кіберполіції провів спецоперацію в 10 регіонах України з метою виявлення фактів розповсюдження персональних даних громадян.

У результаті спецоперації кіберполіція провела 36 обшуків та відкрила 34 кримінальні справи щодо шахрайства, розповсюдження інформації з обмеженим доступом, а також несанкціонованого втручання в електронні операційні системи.

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