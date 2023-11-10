Нічний обстріл України | Просування ЗСУ на Запорізькому напрямку | Новини Факти ICTV за 10.11.2023

— Нічний обстріл України дронами.

— Ситуація на фронті.

— Просування на Запорізькому напрямку.

— Аеророзвідники бригади Рубіж потребують вашої підтримки.

— ВР ухвалила державний бюджет на 2024.

— Страйк польських перевізників: що відомо.

— Відбудова на Миколаївщині.

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