Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Нічний обстріл України | Просування ЗСУ на Запорізькому напрямку | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
— Нічний обстріл України дронами.
— Ситуація на фронті.
— Просування на Запорізькому напрямку.
— Аеророзвідники бригади Рубіж потребують вашої підтримки.
— ВР ухвалила державний бюджет на 2024.
— Страйк польських перевізників: що відомо.
— Відбудова на Миколаївщині.
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