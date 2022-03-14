Нічого святого: російські війська облаштовують вогневі позиції у церквах
Війська РФ розміщують свої вогневі позиції в тимчасово захоплених містах та селах. І навіть у церквах – повідомляє Генштаб ЗСУ.
Там розповідають: непоодинокими є випадки, коли загарбник використовує цивільну інфраструктуру. Попри увесь цинізм, не зупиняється й облаштовує святині під озброєння та військову техніку.
Наші бійці додають, у веденні наступальної операції на всіх напрямках, окупант значних успіхів висування не мав. Основні зусилля рашистів були зосереджені на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів.
2022-03-14
Теги: Війна в Україні