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Факти / Відео / Україна

Нічого святого: російські війська облаштовують вогневі позиції у церквах

Петро Дем'янчук

Війська РФ розміщують свої вогневі позиції в тимчасово захоплених містах та селах. І навіть у церквах – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Там розповідають: непоодинокими є випадки, коли загарбник використовує цивільну інфраструктуру. Попри увесь цинізм, не зупиняється й облаштовує святині під озброєння та військову техніку.

Наші бійці додають, у веденні наступальної операції на всіх напрямках, окупант значних успіхів висування не мав. Основні зусилля рашистів були зосереджені на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів.

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