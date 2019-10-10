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Нідерланди не дозволять послабити санкції проти Росії

Нідерланди не визнають анексію Криму і не дозволять послабити санкції проти Росії. Таку чітку позицію озвучив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок під час візиту до Києва. Вже поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським, зокрема щодо співпраці у розслідування справи збиття МН-17.

Блок разом з главою українського МЗС Вадимом Пристайком відвідав стіну пам’яті загиблих захисників України біля Михайлівського собору. Блок зауважив, Європа має зробити усе, щоб перелік імен на стіні перестав збільшуватися.

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Поки країни зосередилися на розслідуванні трагедії МН-17. Блок зазначив, що розуміє рішення України видати Росії підозрюваного  у причетності до збиття Боїнга – Цемаха. А от питання, чому Україна не повністю закрила повітряний простір – це лише необхідність зібрати усі дані про причини трагедії.

До слова, Україна ніколи не здасть свої території та незалежність, сказав  Зеленський.

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