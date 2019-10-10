Нідерланди не дозволять послабити санкції проти Росії
Нідерланди не визнають анексію Криму і не дозволять послабити санкції проти Росії. Таку чітку позицію озвучив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок під час візиту до Києва. Вже поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським, зокрема щодо співпраці у розслідування справи збиття МН-17.
Блок разом з главою українського МЗС Вадимом Пристайком відвідав стіну пам’яті загиблих захисників України біля Михайлівського собору. Блок зауважив, Європа має зробити усе, щоб перелік імен на стіні перестав збільшуватися.
Читайте: Росія відвертає увагу від Скрипалів: нові докази у справі літака МН-17
Поки країни зосередилися на розслідуванні трагедії МН-17. Блок зазначив, що розуміє рішення України видати Росії підозрюваного у причетності до збиття Боїнга – Цемаха. А от питання, чому Україна не повністю закрила повітряний простір – це лише необхідність зібрати усі дані про причини трагедії.
До слова, Україна ніколи не здасть свої території та незалежність, сказав Зеленський.