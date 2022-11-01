Нікополь під вогнем: як люди виживають 4 місяці під обстрілами

Одна людина загинула, одна – поранена – та масштабні руйнування. З градів та ствольної артилерії окупанти обстріляли Марганецьку громаду, що на Дніпропетровщині. Туди прилетіли 40 ворожих снарядів. Є значні руйнування – десятки понівечених будинків, ліцей – все це наслідки «рускава мира».

Напередодні вночі окупанти гатили і по Нікополю. Під ворожим вогнем район вже четвертий місяць поспіль. Дні, коли росіяни не обстрілювали громади, можна перерахувати на пальцях. Усю ніч росіяни гатили по людях з боку тимчасово окупованого Енергодару – атака забрала життя цивільної людини.

Ще одна людина з осколковими пораненнями – в лікарні. А ще росіяни обстріляли – ліцей, магазини та адмінбудівлі. Вдень і вночі окупанти тероризують і Нікополь – місто всього за декілька кілометрів від окупованої території. В місті не залишилося жодного району, куди б не приземлялися ворожі снаряди.

Після нічних обстрілів жителі, які залишилися в Нікополі, разом із комунальниками ліквідовують наслідки «рускава мира». Попереду зима, люди гуртуються. Ті, хто виїхав, просить сусідів подбати про свої пошкоджені квартири.

Ворог не припиняє атаки критичних об`єктів Дніпропетровщини. Вночі дронами-камікадзе росіяни вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури в Кам‘янському районі. В обласній військовій адміністрації заявили про серйозні руйнування.

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