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Нісенітниці! Путін вкотре заперечив військову присутність Кремля на Донбасі

Переглядати Мінські угоди і закон про особливий статус Донбасу неприйнятно. Про це сьогодні заявив російський президент Володимир Путін на інвестиційному форумі у Москві.

Він традиційно назвав сторонами конфлікту на Донбасі Україну і так званих ополченців, і вперто приховує військову присутність Кремля.

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На питання, які у нього стосунки із президентом України, Путін відповів, – ніяких. Однак у нього склалося враження, що Зеленський симпатичний, щирий і реально хоче змінити ситуацію на краще, зокрема на Донбасі.

Також Путін вкотре цинічно запевнив, що Кремль ні на кого не нападає і назвав протилежні версії нісенітницями.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Путін заявив про повний контакт із Зеленським.

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