Nissan Leaf E-Plus 2019: характеристики і ціна

Nissan презентував оновлену версію свого популярного електромобіля. Новий Leaf E-Plus отримав майже вдвічі більший запас ходу.

Японці зуміли у ті ж габарити втиснути більший акумулятор. Нова батарея дозволить долати на одному заряді аж 450 км.

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На 80% від спеціальної станції акумулятор зарядиться всього за 40 хвилин. Під капотом встановили потужніший двигун на 217 коней, що гарантує кращу динаміку розгону і максималку на позначці 155 км/год.

У Японії Leaf E-Plus у продажу з’явиться уже до кінця місяця за ціною майже 39 тис. доларів.

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Опубліковано Cічень, 16 в 12:14



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