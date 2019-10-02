Nissan оприлюднив відео нового електрокара IMk

Японський Nissan оприлюднив відео концептуальної моделі свого нового компактного електрокара IMk. Ззовні новинка є чимось середнім між мікровеном та хетчбеком.

Найбільше японці вражають салоном та технічним оснащенням. Авто в середині більше нагадує затишну кімнату.

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Замість дзеркал заднього вигляду – монітори, решта ж дисплеїв проекційні, керування здійснюється за допомогою сенсорних кнопок. Концепт оснащений автопілотом нового покоління, що дозволяє автомобілю самостійно паркуватися та приїжджати за викликом зі смартфону. Більше про свій футуристичний концепт в Nissan обіцяють розповісти на Токійському автошоу наприкінці жовтня.

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