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Валентина Летяк |

НКРЕКП передає теплопостачальників місцевій владі: як це вплине на тарифи

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) в рамках децентралізації передає регулювання роботи теплопостачальників у регіонах місцевим органам влади.

Тобто місцевій владі будуть підпорядковуватися всі теплові підприємства, крім ТЕЦ, теплоелектроцентралей та атомних електростанцій.

Тепер саме місцеві органи влади встановлюватимуть тарифи і затверджуватимуть плани розвитку для теплопостачальників.

У НКРЕКП запевняють, що кардинально на тарифи це не вплине, бо визначальним фактором є ціна на паливо. Більш того, це піде на користь споживачам.

– Підтримати децентралізацію – це перше, наблизити формування тарифів та інвестиційних програм до громад, котрі можуть це контролювати, брати участь у рішеннях, яким чином у місті формувати розвиток теплопостачання, де купувати і яке паливо, – пояснив Олексій Магда, член НКРЕКП.

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За даними опитування компанії Research & Branding Group, кожен п’ятий українець не доплачував за комуналку в опалювальний сезон.

Лише 42% платили за комунальні послуги у повному обсязі, 37% – робили це із затримкою та 18% споживачів оплачували комунальні рахунки у неповному обсязі.

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