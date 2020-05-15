Нобелівський лауреат з України: що відомо про Іллю Мечникова та його відкриття

Він зробив чимало наукових відкриттів, якими ми користуємось і сьогодні. Найпопулярніші – описав механізм імунітету і пояснював, як можна відтермінувати старість. Перший нобелівський лауреат родом з України – Ілля Мечников народився на Харківщині, і багато років провів в Одесі.

Кілька років учений спостерігав за морськими зірками і припустив, що деякі клітини можуть мобілізуватися проти чужорідних тіл. Він встромив гілку з троянди в личинку морської зірки, а вранці побачив, що клітини акумулювати сили й оточили голку для її знищення.

Це відкриття стало основою його концепції фагоцитозу, за що Мечніков отримав Нобелевську премію 1908 року.

Мечников був переконаний, що людина може жити довше, а вмирає зарано через отруєння організму шкідливими мікробами. Його рецепт довголіття – баланс бактерій в організмі і вживання кисломолочної продукції.

Мечников винайшов лікування ртуттю сифілісу, на собі випробовував боротьбу з поворотним тифом, започаткував основи боротьби з холерою. А ще пропагував оптимізм.

На жаль, на батьківщині Мечніков не зміг розвинути наукову діяльність, тож майже три десятки років до самої смерті прожив у Франції.

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