Ночі без їжі та сну. Як знімали 5 сезон Дизель Шоу

Майже 2 тис. нових жартів, 17 телезаписів-концертів та тур 17 містами України. Дизель Шоу відкриває новий, п’ятий сезон. Незмінні актори, життєві жарти та купа емоцій – все це дарують актори глядачам, жертвуючи особистим життям.

П’ятий рік поспіль, без жодної політики, лише соціально-буденні жарти. Зате такі, що запам’ятовуються мільйонам. Година на телеекранах – це майже три години запису кожного випуску, Більше 100 сторінок вивченого тексту. Жодної фонограми, суфлерів та перерв.

Втому кожного ховає грим. На сцені всі актори випромінюють енергію та оптимізм. Хоча, і в житті вони такі ж веселі та привітні.

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Проте у житті кожного актора Дизель Студіо є чорний день – 20 жовтня. День смерті неперевершеної Марини Поплавської. Рік тому вона загинула в страшній аварії.

Не забуваючи минуле, творчий склад Дизелів п’ять років щоразу вигадує нову програму, аби дарувати позитивні емоції українцям. Невдовзі улюблених акторів можна буде побачити у своєму місті. Від шостого листопада Дизель Шоу вирушає на гастролі. А новий телесезон, на ICTV стартує вже 18 жовтня. Незмінні актори підготували сотні нових жартів. Виступати будуть як і раніше, наче повним складом, бо без Марини – ніяк.

До слова, країна моїх мрій – щира пісня Дизель Шоу про Україну.

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