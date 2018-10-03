Номери шоу-балету і фаєр-шоу – бренду AleXX 15 років

Очікувано, грандіозно та феєрично відбулося святкування – 15 років креативного, в стилі фьюжн, бренда AleXX. Без сумнівів, організаторам шоу вдалося яскраво довести, що це не лише напій, це стиль, ритм, це смак життя.

Відповідало цьому слогану й святкування дня народження. Воно відбувалося не лише на землі. Гостей очікувало багато сюрпризів.

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Яскравою подією стало вручення премії ALEXX AWARDS за вагомий внесок у розвиток клубної культури. 15 премій отримали номінанти з нагоди ювілею бренда.

День народження пройшов за усіма канонами яскравого свята. Видовищні номери шоу-балету, фаєр-шоу та всесвітньо відомий діджей Бурак Йетер, чекали на гостей свята. Пристрасті вгамувалися, але шоу не закінчується. Тож чекаємо від бренда нових шоу.

До слова, реаліті Подіум: нове шоу про народну моду.

Опубліковано Жовтень, 03 в 20:23



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