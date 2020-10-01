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Норма перевищена у 20 разів: через пожежі на Луганщині Харків задихається від смогу

Вітер приніс дим з Луганщини у Харків і смог буквально накрив місто. Люди скаржаться на головний біль, задуху і кашель.

Рівень забруднення повітря вночі, за даними сайту Air-pollution, перевищував норму в 20 разів, у домівки також просочився сморід, у соцмережах містяни викладають фото, вимірювачів забруднення, які показують перевищення норми в кілька разів.

А вночі у місті пройшов так званий брудний дощ, автомобілі містян вкриті брудом і чорним пилом, який важко відтерти. У Державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть, що смог може протриматись у Харкові кілька днів.

Пожежі на Луганщині

30 вересня на території Луганської області зафіксовано 146 пожеж у 32 населених пунктах, внаслідок яких вже загинули дев’ятеро людей.

Через пожежі перекрито рух до Станиці Луганської.

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