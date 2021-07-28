Нова Covid-хвиля: чи готові регіони до осіннього спалаху захворюваності

Новий спалах коронавірусу очікується в Україні вже восени. Однак лікарні не у всіх регіонах поки що готові до чергової хвилі.

Одеська область має всі шанси першою увійти в нову хвилю коронавірусу, останні кілька днів регіон – у лідерах за рівнем захворюваності на коронавірус. В області розгортають нові відділення, закуповують кисневі концентратори та облаштовують місця.

Працівники Центру соціально-значущих хвороб зазначають, що до спалаху захворюваності готові.

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А ось Харківщина ризикує увійти у нову хвилю пандемії із боргами перед медиками і непідготовленою госпітальною базою: кількість опорних лікарень скорочено наполовину.

Крім того, в інфекційці, передовому закладі для прийому хворих на коронавірус, лікарі й досі не отримали ні копійки за червень.

До чергової хвилі готується і Львівщина. Тут ситуація з готовністю лікарень до спалаху коронавірусу краща, аніж на Харківщині.

Наразі в області приймають хворих на коронавірус 14 лікарень. Там облаштували понад 3 тис. ліжок. Та за потреби відновлять роботу ще у 10 медзакладах, у яких навесні також лікували пацієнтів.

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