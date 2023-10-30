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Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти

Нова хвиля штурмів Авдіївка | Британія збільшить допомогу Україні | Новини Факти ICTV за 30.10.2023

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– Компенсації за працевлаштування ВПО

– Вчителювання онлайн

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 22:30 (30.10.2023).

Факти ICTV
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