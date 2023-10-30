Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Нова хвиля штурмів Авдіївка | Британія збільшить допомогу Україні | Новини Факти ICTV за 30.10.2023
– Росіяни готують нову хвилю штурмів на Авдіївку
– Ситуація на Херсонщині 30 жовтня 2023
– Евакуація на Харківщині
– Допомога Україні від Великої Британії
– Сектор Гази: ситуація
– Розділення допомоги США Україні та Ізраїлю
– Компенсації за працевлаштування ВПО
– Вчителювання онлайн
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 22:30 (30.10.2023).
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