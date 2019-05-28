Нова мода на випускні: тур Європою замість бенкету і дорогого вбрання

Відмовитися від застілля, натомість побачити світ – українські випускники дедалі частіше відмовляються від святкувань у ресторанах на користь цікавих мандрівок.

Учні 11-Б третьої школи у Золотоноші замість дорогого вбрання, бенкету й офіціозу обрали тур Європою. За тиждень подорожей усім класом, відвідають п’ять країн.

Попри те, що активно готувалися до традиційного випускного, батьки ідею дітей охоче підтримали. Оригінальну ідею своїм учням підказала класний керівник 11-Б. Разом уже мандрували Україною. А торік жінка сама випускала сина, відтак скільки обходиться останній бал знає не з чуток.

– Це близько 14 тис. грн, якщо хлопчик. Це і вартість костюма, і сукня для мами, і послуги мейкапера, перукаря. Лише ресторан нам вийшов 2 300 грн, – зазначила класний керівник Лариса Веретільник.

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На випускників, замість традиційного застілля і розкішних суконь на один раз, чекають Краків, Прага, Будапешт, Мюнхен, Відень та Львів. В автобусний тур вони вирушать 20 червня. Обійдеться дітям це у майже 8 тис. грн, але у цю суму вже входять додаткові екскурсії, проживання і сніданки.

Це перший такий досвід і для золотоніських туроператорів. Та після розголосу такої ідеї, їх буквально засипали подібними зверненнями з інших шкіл.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, скільки коштує випускний 2019.

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