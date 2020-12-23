Нова німецька лінія для виробництва цукерок незвичайної форми

Новорічні свята неможливо уявити без солодощів та смаколиків. Багато хто з нас пам’ятає смак горішків та шоколаду з новорічного подарунку. Та і зараз ця традиція незмінна, а виробники створюють нові солодощі залишаючи високий стандарт, розповідають представники шоколадної фабрики Millennium.

Аби радувати своїх споживачів на підприємстві постійно удосконалюються.

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Співробітники шоколадної фабрики Millennium вітають з прийдешніми святами та сподіваються, що їх розробка прийдеться до душі не лише малечі, а й старшому поколінню.

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