Нова тактика РФ | Херсонець зливав дані росіянам | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
– Як загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
– Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував тему виборів в Україні
– Наслідки нічної атаки по Херсону
– Окупанти вдаються до випробування нових тактик
– Як зенітники збивають ворожі БпЛА Zala
– Жителю Херсона дали 15 років за держзраду
– Війна вразила понад 20% природоохоронних територій України
– Заява головного дипломата Євросоюзу Жозепа Борреля про Україну
– Євросоюз заперечує початок будь-яких розмов з Києвом щодо переговорів з Росією
– У Києві римо-католики вимагали від МКІП повернути костел Святого Миколая парафіянам
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 23:30 (06.11.2023).
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