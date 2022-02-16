Нова тактика Заходу на нахабство Кремля: чи вдалося вибити козирі з рук Путіна

Україна опинилася у центрі гібридної війни – між заходом і Росією. Саме так експерти пояснюють постійні інформаційні вкиди, як зі сходу, так і з заходу. Якщо до нарощування військ на кордонах ми уже звикли, то сигнали про переїзд іноземних дипломатичних представництв до Львова та заклики, приміром, до американських громадян терміново залишити територію України, добряче вдарили по наших нервах.

Факти ICTV поспілкувалися з експертами та з’ясували, що це була чи не єдина можливість вибити козирі із рук Путіна. І захід нею скористався.

Заклики Державного департамента США виїхати з посольства США в Києві, злив дати можливого наступу 16 лютого, кібератаки та повідомлення про російсько-білоруські навчання, змусили нервувати багатьох українців. Аж до бажання пересидіти можливу гарячу фазу війни у західних областях.

Утім, екcперти кажуть: якщо Росія поводиться нахабно, то західні партнери, передусім чинять тиск на агресивний Кремль. Іноді – гібридними методами. Те, що відбувається нині у Кремлі, ексочільник МЗС Павло Клімкін називає пасьянсом.

— Він хотів розкласти собі на столі пасьянс і вибирати із нього карти, який варіант зараз, яка опція завтра. А американці його довбають і звужують йому маневр. І фактично, у нього ці опції вибивають. Додатково це допомагає налаштувати європейських партнерів. оскільки вони там іноді вагаються, – впевнений Павло Клімкін.

Тобто, фактично, захід обрав нову тактику стримування. Він зливає реальні розвіддані. І так перехоплює ініціативу в агресора.

При цьому Росія уже зараз зазнає неабияких фінансових збитків. Та страждає й Україна. Курс долара кілька разів намагався перестрибнути за 29 грн, забрали гроші деякі інвестори. Проте аналітики кажуть: якщо вторгнення не буде, українська економіка, завдяки західній фінансовій допомозі, досить швидко відновиться. Нам уже пообіцяли підтримки на $2 млрд. Наступати з усіх боків Росія все ж не готова – вважає колишній заступник голови Служби безпеки Віктор Ягун. У Москви є літаки та зброя, але не вистачає мотивованих людей.

— Їм не вистачало власне людей, які могли би опанувати тут територію, яку вони хотіли захоплювати. Усе. що вони могли зробити – це зашкодити нашій інфраструктурі, тобто, наробити шкоди, можливо, посилити, як вони мріяли, паніку. Але захопити території і утримати їх, у них точно не вистачало чисельності, – впевнений генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун.

Генерал-майор прогнозує: якщо нині і настане затишшя, розслаблятися не можна. Путін любить радянські дати. На кшталт 23 лютого, 9 травня чи 22 червня. Тож Україна має бути завжди напоготові. Тим паче, що нинішнє задеклароване Кремлем відведення військ може виявитися фікцією. Водночас, і впадати у відчай українці не повинні, адже це грає на руку ворогу.

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