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Нова ціна на газ: два варіанти тарифів і який вигідніший

Тарифи на блакитне палив визначатимуть по-новому. Діятиме як ринкова ціна, що змінюватиметься щомісячно, так і фіксована гарантована – до кінця опалювального сезону. При цьому споживачі зможуть самостійно вибрати, який варіант для них більш вигідний.

Із січня в Україні діятимуть дві ціни на газ: для оптимістів і для песимістів. Саме так у пресі охрестили рішення уряду зафіксувати вартість блакитного палива на період опалювального сезону. До кінця квітня кубометр палива коштуватиме 6 грн 96 коп з ПДВ, але без тарифів на розподіл. Фінальна ж ціна для споживачів сягне 8 грн за куб. Це найнижча цифра для опалювального сезону за останні два роки.

Скористатися фіксованою ціною зможуть як побутові споживачі, так і підприємства теплокомуненерго. Вони автоматично стають учасниками програми Гарантована ціна на газ. Утім, за бажанням до 20 грудня від неї можна відмовитися. У такому разі споживач платитиме ринкову ціну, яка залежатиме від імпорту й буде змінюватися щомісяця.

Читайте: Кабмін встановив гарантовану ціну на газ на весь опалювальний сезон

Ринкова ціна справді може бути як нижчою, так і вищою за гарантовану. Все залежатиме від вартості імпортного палива та наявності нового транзитного контракту, пояснює профільний міністр.

В разі зупинки транзиту фінальна ринкова ціна може бути навпаки вищою – до понад 12 грн за кубометр. І тоді гарантована ціна буде справді вигіднішою. Щоправда, діятиме вона лише до кінця квітня. Далі ринкова ціна має бути єдиною для всіх.

Утім, ринкова ціна не завжди означає подорожчання. Цього року в міжопалювальний період блакитне паливо здешевшало на третину.  І в рамках програми Газовий запас понад 55 тис. родин придбало паливо на зиму за літніми цінами. В опалювальний сезон паливо традиційно дорожче.

Факти ICTV раніше писали про те, що Вітренко сказав про постачання газу з РФ.

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