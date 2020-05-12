Нова Велика депресія. В США 30 млн безробітних потребують фінансової допомоги

США починають послаблювати карантин, хоча в країні щодоби фіксують тисячі нових випадків зараження, загалом у країні понад 1,4 млн хворих. Однак карантин завдає колосальних економічних збитків. В країні найбільший з часів Великої депресії рівень безробіття. Через це у штатах почало з’являтися багато нових благодійних проектів.

Понад 30 млн людей подалися на допомогу з безробіття. На цьому тлі блискавично зросла потреба у банках їжі. Це пункти, які працюють на благодійних внесках, і де можна отримати свіжі харчі безкоштовно. У країні їх десятки тисяч і нині до більшості вишиковуються черги. Докладніше у сюжеті з Юлії Ярмоленко.

Нагадаємо, у США розробляється щонайменше вісім потенційних вакцин від коронавірусу. Про це заявив провідний епідеміолог країни Ентоні Фаучі.