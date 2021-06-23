Новації, шляхи розвитку бізнесу та застосування ІТ–технологій: ключові теми іForum у Києві
Для тих, хто хоче бути в авангарді розвитку ІТ та стежити за трендами, актуальною стала масштабна для України та Східної Європи конференція – іForum. Вона відбулася у Києві.
Форум присвятили змінам у світі через пандемію. І перспективам – як вижити і рухатися далі. Йшлося про новації, шляхи розвитку бізнесу, застосування ІТ–технологій.
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У форумі взяли участь чимало підприємців, а також цікавих спікерів.
Актуальність цього форуму мала ще й психологічну складову, кажуть учасники. Після пандемії важливо себе відчути частиною потужної спільноти.
2021-06-23
Теги: IT-технології, Форум