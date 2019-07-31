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Нове медичне обладнання для пацієнтів Полтавщини

У Полтаві відбулася презентація нового медичного обладнання, закупленого за кошти Світового банку в рамках Субпроекту Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію.

Пацієнти Полтавщини будуть отримувати послуги на закупленому обладнанні безкоштовно.

Серед медичного обладнання та техніки, яке отримала Полтавська область – автомобілі екстреної допомоги, новітній операційний нейрохірургічний мікроскоп та система нейронавігації, лазерна установка, а також лабораторне та діагностичне обладнання, яке вкрай важливе для діагностики та своєчасного лікування.

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Тож медична допомога Полтавщини наближається до міжнародних стандартів, а багатьом пацієнтам вже не доведеться їхати на лікування до інших міст.

До слова, як відрізнити підроблені ліки від справжніх – 3 правила.

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