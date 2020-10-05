Нове підвищення тарифів на електроенергію паралізує українську промисловість

Не встигли українські промисловці оговтатися від серпневого підвищення тарифів на електроенергію, бо її транспортування здорожчало майже на 55%, компанія Укренерго підготувала черговий сюрприз – тарифи на транспортування електрики можуть зрости знову.

Спочатку йшлося про потрійне підвищення, нині ж обговорюють зростання на 30% – з 240 до 313 грн за мегават за годину.

А все через мільярдні борги держави перед зеленими енергетиками.

Українські промисловці такими діями шоковані. Лише впродовж літа вартість електроенергії для них зросла на чверть, а за останні 11 місяців на 40 %. Чергове підвищення може стати фатальним для багатьох галузей промисловості.

Якщо тарифи знову піднімуть, наступного року металургія зазнає збитків на 7 млрд грн, підприємства будуть вимушені скорочувати потужності, звільняти працівників. І це все гроші, які у свою чергу недоотримає держбюджет у вигляді податків.

На найбільшому в Україні металургійному комбінаті підрахували: на наступний рік мають додатково знайти майже мільярд гривень.

І невідомо скільки буде ще підвищень. Тож звернулися до голови комітету Верховної Ради з питань енергетики з проханням ініціювати мораторій на підвищення тарифів до кінця наступного року.

Андрій Герус, голова профільного комітету заспокоює, поки все на рівні обговорення. Але парламент не дозволить енергетичним монополістам наживатися за рахунок знищення промисловості та зубожіння мільйонів українців.

Зростання цін на передачу електроенергії

Ціни на передачу електроенергії зростуть у півтора рази. Такий тариф погодила Нацкомісія з регулювання енергетики і комунальних послуг. Для бізнесу це мільярди гривень додаткових витрат щороку.

На засіданні Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, голова Укренерго просив удвічі збільшити тариф на транспортування електроенергії, аби покрити 20 млрд грн боргу перед зеленою генерацією.