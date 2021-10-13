Новенький позашляховик від ТРЦ Gulliver: як відсвяткували 8 років

Зірок з неба треба – хапати! І діставатися до них дуже просто, упевнені в столичному ТРЦ Gulliver. Треба лише вдало завітати на правильну паті. Тож спеціально для цього тут і влаштували космічне святкування Дня народження – цілих 8 років разом.

В удачу, що приносять зірки, вірить киянин Дмитро. Цього святкового дня він отримав новенький позашляховик від ТРЦ. А роком раніше на цій сцені стояла його дружина.

А завершилось космічне святкування не менш яскравим шоу. На величезні екрани, що охоплюють Gulliver, вивели концерт Макса Барських, щоб якомога більше людей могли долучитись до свята.

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