Нові бліндажі під носом у ворога: як працює українська королівська піхота

Російські окупанти обстріляли санітарний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил: є загиблий і поранені.

Все сталося вранці, під час евакуації пораненого в районі Водяного, ворог цинічно і підступно обстріляв санітарний Хаммер одного з підрозділів Об’єднаних сил з ПТКР. Внаслідок прямого влучання керованої ракети бойовиків один військовий загинув на місці.

Небезпека на цій позиції здебільшого не від обстрілів бойовиків, а від дій диверсійно-розвідувальної групи ворога. Бойовики наближаються до нашої позиції сірою зоною найближчою посадкою і вже звідти можуть відкрити вогонь із гранатометів.

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Віктор розповідає особливості тактики бойовиків на позиціях південніше окупованого Донецька. Та хлопець зізнається – подібні провокації бувають не часто. Даються взнаки ефективні дії бійців бригади Королівської піхоти. Адже є досвід набутий в реальних боях. Лише за останній рік підрозділ повоював під Горлівкою та нині стоїть на околицях Донецька.

За час ротації королівські піхотинці вже накопали сотні метрів нових ходів сполучень під носом у ворога. Нині облаштовують бліндажі, аби на випадок обстрілу мали де перечекати ворожу атаку. Все власними силами, носять колоди коли настають сутінки. Бійці жартують – на війні опанували фах будівельників.

Піхоті на передовій постійно допомагають інженерні війська. Приміром сапери разом із розвідниками прочісують сіру зону аби познімати ворожі міни, як це було минулого місяця в Мар’їнці. Тоді бійці виявили понад 50 заборонених міжнародними конвенціями російських протипіхотних мін ПМН-2. Сьогодні військові інженери за свою роботу отримали відзнаки командира бригади.

Ці чоловіки уникають публічності – за них говорить їхня робота, здебільшого в сірій зоні. Сапер не має права на помилку, але саме завдяки військовим інженерам піхота на позиціях почувається захищеною.

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