Нові деталі удару по Одесі | ООН знайшла докази російських звірств | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
– Окупанти здійснили одну з наймасованіших атак на Одесу – які наслідки;
– Українські артилеристи здійснюють 90% вогневого ураження ворога – як їм це вдається;
– На тимчасово окупованій Луганщині пролунали вибухи – у місті Сорокине знищено склад боєприпасів окупантів;
– Спецкомісія ООН зібрала свідчення, що російські військові закатували деяких українських жертв до смерті;
– Медзаклади Дніпра щоденно приймають найважчих поранених – як лікарі рятують життя воїнів;
– Україна та Єврокомісія найближчими днями узгодять план дій щодо експорту українського зерна;
– Жителька Мукачева стала прийомною матір’ю одразу для трьох дівчаток – про умови всиновлення під час війни.
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