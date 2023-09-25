Нові деталі удару по Одесі | ООН знайшла докази російських звірств | Новини Факти ICTV за 25.09.2023

– Окупанти здійснили одну з наймасованіших атак на Одесу – які наслідки;

– Українські артилеристи здійснюють 90% вогневого ураження ворога – як їм це вдається;

– На тимчасово окупованій Луганщині пролунали вибухи – у місті Сорокине знищено склад боєприпасів окупантів;

– Спецкомісія ООН зібрала свідчення, що російські військові закатували деяких українських жертв до смерті;

– Медзаклади Дніпра щоденно приймають найважчих поранених – як лікарі рятують життя воїнів;

– Україна та Єврокомісія найближчими днями узгодять план дій щодо експорту українського зерна;

– Жителька Мукачева стала прийомною матір’ю одразу для трьох дівчаток – про умови всиновлення під час війни.

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