Нові лідери 2: хто боротиметься за вихід у фінал

Змагання за мільйон триває. 18 липня ввечері країна дізнається імена фіналістів телепроекту Нові лідери 2.

Цього тижня за головний приз і можливість втілити свою ідею боротимуться п’ятеро учасників. Їх обрали з-поміж півсотні претендентів. Лідери довели важливість свого задуму і вже пройшли випробовування детектором брехні. Щоразу вони доводять, що їхні ідеї здатні змінити країну.

На гострі запитання щодо держслужби відповідав міський голова Чорткова Володимир Шматько. Він хоче створити великий індустріальний парк в західній Україні та розвинути бізнес-інкубатори для підприємців.

Тест на чесність пройшла і юристка Оксана Жолнович. Вона прагне реанімувати трудовий кодекс, щоб українці працювали вдома, а не за кордоном.

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Стратегічні зміни нові лідери бачать у різних сферах. Правозахисниця Ірина Шиба розробила законопроект, за яким українських суддів мали б обирати прозоро.

За відкриту діяльність чиновників бореться і киянин Олексій Паращенко. Він прагне створити єдину базу даних для вітчизняних спортивних організацій. У системі ті фіксували б скільки та на що саме витрачають бюджетні кошти.

А от Євген Осипчук хоче допомогти дітям з інтернатів. Нарікає, що інформації про проблеми вихованців бракує, дітей лишили сам на сам зі своїми проблемами.

Позаду 2 напружених ефіри, десятки провокативних запитань і не менше вагомих аргументів. Минулого тижня проект залишили ще двоє учасників.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Нових лідерів перевірили на поліграфі.

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