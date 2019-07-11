Нові лідери 2: семеро учасників представлять свої проекти

Палкі дискусії, неприховані амбіції і перші публічні провали. У проекті Нові лідери 11 липня змагатимуться 7 найсильніших учасників. Усі – сміливі реформатори.

Юристка Оксана Жолнович прагне кардинально змінити український трудовий кодекс, щоб зберегти робочі кадри в країні. Правознавиця Ірина Шиба готує законопроект, за яким суддів відбиратимуть прозоро, щоб врешті справедливі вироки виносили незаплямовані фахівці. Кожен із фіналістів проекту Нові лідери 2 замахнувся на стратегічні зміни у різних галузях.

Проблемами дітей опікуються одразу два учасники проекту. Євген Осипчук пропонує створити єдину національну електронну базу дітей в інтернатах. Сьогодні в таких закладах їх 100 тис., але інформації про дітей катастрофічно бракує. А от Олексій Паращенко пропонує створити єдину платформу, де кожен зможе побачити, яка спортивна організація, а головне – за що отримала гроші від держави. Обидва вірять – їхні ідеї можуть змінити країну.

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Бізнес в Україні можна розвивати, – переконані ще двоє фіналістів. Валерія Іонан має план створити бюджетну консалтингову платформу для гравців малого та середнього бізнесу. А міський голова Чорткова Володимир Шматько хоче звести величезний індустріальний парк – один із найбільших інкубаторів ідей та виробництва на заході України.

Олександр Гатіятуллін започаткував рух Україна без тортур і прагне створити ефективну систему протидії катувань у хоспісах, ізоляторах, в’язницях та дитбудинках. Був і правоохоронцем, і ув’язненим, тому знає всю глибину проблеми.

Із проекту вже вибув перший із фіналістів. 11 липня стане відоме ім’я наступного учасника, який не переконав глядачів. Хоча у фіналі всі мають достойні проекти, що точно можуть змінити країну на краще.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, хто пройшов у вісімку Нових лідерів та програми.

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