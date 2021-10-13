Нові літаки для ЗСУ: для Міноборони будують три Ан-178 без російських комплектуючих

На державному підприємстві Антонов триває будівництво трьох нових літаків Ан-178 для Міністерства оборони України. Наразі спеціалісти завершують будівництво другого фюзеляжу для військового транспортника.

Як розповів генеральний директор державного концерну Укроборонпром Юрій Гусєв, перший із трьох літаків військові піднімуть у небо вже наступного року.

Нові транспортники в перспективі повинні замінити застарілі літаки Ан-26 та Ан-24. Вони зможуть перевозити як військовослужбовців, так і озброєння вагою до 18 тонн.

Під час виробництва нових літаків було вирішено повністю відмовитися від російських комплектуючих.

Це державне замовлення стало першим за роки незалежності України для підприємства Антонов. Контракт було підписано торік у грудні.

Вартість одного літака складає близько 40 млн доларів.

Як запевнив Юрій Гусєв, усі роботи з будівництва трьох Ан-178 відбуваються за графіком.

– Я регулярно відвідую наше державне підприємство Антонов і можу поінформувати, що вже на виході – другий фюзеляж другого літака Ан-178 для Збройних сил України. І ми здійснюємо всі роботи згідно з графіком, який погоджений з Міністерством оборони України, – наголосив Гусєв.

Україна планує отримати три літаки Ан-178 вже в 2024 році.

Як повідомлялося, для авіагіганта це замовлення є можливістю повноцінно відновити серійне виробництво й повернути славу потужного авіабудівника.

Після завершення будівництва відбудеться тривала сертифікація Ан-178 вже з імпортозаміщеними деталями. Для цього потрібно 600-700 польотів і щонайменше рік.

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