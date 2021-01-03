Нові машини швидкої під Новий рік: в Черкаській області закупили авто для лікарень

Екстрена допомога Черкащини поповнилась 21 автівкою швидкої допомоги. Це найбільше придбання за увесь час існування швидкої в області. Оновити парк тут було критично важливо. Зі 136 автівок заміни потребували 90. Вони вже по кілька разів вичерпали свій ресурс, водії ремонтували їх самотужки, аби лиш були на ходу.

Медики кажуть, що останнє оновлення там було вісім років тому. А тепер двадцять бригад з різних районів області під Новий рік отримали нові авто марки Citroen. Медики не приховують емоцій – тут є обладнання, про яке раніше могли лише мріяти.

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Всі автівки класу Б і один реанімаційний автомобіль класу С – для відділу реагування на надзвичайні ситуації. Нові машини швидкої коштували майже 42 млн грн.

Цьогоріч планують закупити ще партію автівок. Ці розподілили районами, зокрема й між найвіддаленішими, а сім залишили у Черкасах.

Хоча нові автівки – лише 16 % від потреби, черкаським медикам це вже суттєво полегшить роботу.

Також за часи пандемії в Україні значно зріс попит на приватні лікарні. І українці почали звертатись не лише у державні медичні заклади.

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